افتتح رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي اليوم (الثلاثاء)، اللقاء العلمي الافتراضي بعنوان «ومضات حول بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية»، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة التعليم، ورئاسة أمن الدولة.

وأوضح، أن المملكة قامت على أسس الشريعة الغراء، والتمسك بثوابتها وقيمها العظيمة، ونهجها الوسطي الحنيف، مشيراً إلى أن الجامعة تضم وحدة للتوعية الفكرية.

واستعرض اللقاء، بيان هيئة كبار العلماء ومكانة العلماء الراسخين، ووسائل الجماعات وجماعة الإخوان في نقض وتقليل هذه المكانة، والتحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية، والحث على الاجتماع ولزوم الجماعة، وأساليب جماعة الإخوان في هدم هذا الأصل، محذراً من فكر وخطر جماعة الإخوان، كما سلط الضوء على كيفية حماية وطننا وشبابنا من الأفكار المتطرفة والأساليب المستخدمة في استدراج الأفراد من الشباب والفتيات.

شارك في اللقاء، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد الشيخ عواد العنزي، وأستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية الشريعة والقانون بجامعة جازان الدكتور محمد خضي، والباحث بإدارة مكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة الدكتور عبدالعزيز الهليل.