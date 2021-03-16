



كشفت وزارة الصحة ما إذا كان بالإمكان تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا المستجد «كوفيد-19» بموعدها المحدد من عدمه، فيحال الإصابة بالفايروس بعد فترة زمنية قريبة من التطعيم بالجرعة الأولى.

وقالت وزارة الصحة، عبر حساب «الصحة 937» في «تويتر» المخصص للإجابة عن الاستفسارات والاستشارات والخدمات الصحية، إنه«في حال ثبوت الإصابة بعد الجرعة الأولى سيتم إعادة جدولة الجرعة الثانية بناء على المعطيات العلمية».

وأضافت: «يرجى الحضور على الموعد المعطى لكم من النظام».

وكانت وزارة الصحة قد كشفت في وقت سابق أنه لا يوجد ضرر من الإصابة بـ«كورونا» بعد التطعيم باللقاح، فيما أكد مساعد وزير الصحةالمتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي بأنه لا توجد مخاطر أو مضاعفات على من أصيبوا بفايروس كورونا ولم يعلموا بذلك ولمتظهر عليهم الأعراض، في حال توجههم لتلقي جرعة اللقاح.

وحثت وزارة الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطقالمملكة كافة؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مشددة على ضرورة الحضور في المواعيد المعطاة لمن لديهم مواعيد حتى لا يحرموا الآخرين.

يذكر أنه تم إعطاء 2.314.846 جرعة من لقاح كورونا منذ بدء التطعيم في المملكة وحتى اليوم (الاثنين)، فيما تتمثل الأعراض الجانبيةالشائع ظهورها بعد تلقي لقاح كورونا في: الشعور بالتعب والصداع، ألم في موضع الحقن، آلام في العضلات والشعور بالتوعك، ارتفاعدرجة الحرارة ورعشة بالجسم، ويمكن تناول مسكن الألم مثل باراسيتامول عند اللزوم بالجرعة المناسبة للحالة.