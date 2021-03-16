أعلنت سفارة المملكة في مصر تطبيق الأجهزة المعنية في مصر رسوم تأشيرة دخول لمنافذها، على السعوديين وجميع الجنسيات العربية بواقع 25 دولارا أو ما يعادلها من العملات بما فيها الريال السعودي لكل مسافر.

وأشارت السفارة إلى أن المملكة العربية السعودية من بين الدول العربية التي يشملها القرار، لذا حرصت السفارة على إحاطة المواطنين السعوديين بهذا الإجراء الذي تم تطبيقه اعتبارا من الأحد، منوهة إلى أن الحكومة المصرية وفرت خدمة التحصيل لمكاتب البنوك الموجودة في المطار والتي تعمل على مدار 24 ساعة قبل وصول الراكب إلى نقطة ختم الجوازات.