دانت الولایات المتحدة بشدة (الإثنین) الھجمات التي یشنھا الحوثیون ضد السعودیة عبر الطائرات المسیرة والصواریخ، معتبرة إیاھا غیر مقبولة وخطیرة.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجیة الأمریكیة جالینا بورتر، في إفادة صحفیة، إن ھذه الھجمات تعرض حیاة المدنیین للخطر، مضیفة: ما زلنا نشعر بقلق عمیق من تكرار ھذه الھجمات ضد السعودیة.

ودعت بورتر إلى الالتزام الجاد بوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات تحت رعایة الأمم المتحدة بالتنسیق مع المبعوث الأمریكي الخاص للیمن تیم لیندركینغ. وأكدت المتحدثة مجددا أن ھجمات الحوثیین على السعودیة مرفوضة.