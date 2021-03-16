وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بإنجاز 41 مشروعاً متعثراً في تعليم المدينة المنورة، وإسنادها لشركة تطوير لاستكمالها، وذلك خلال جولته التفقدية أمس على عدد من المشاريع التعليمية في المنطقة.وتضمنت المشاريع ترسية 19 مشروعاً، تشمل 456 فصلاً دراسياً بطاقة 16 ألف طالب وطالبة، كما تم إسناد 15 مشروعاً لشركة تطوير لاستكمال الإجراءات النظامية للطرح تحوي 432 فصلاً دراسياً بطاقة 15 ألف طالب وطالبة، ويُستغنى فيها عن 85 من المباني المستأجرة، وتشمل تلك المشاريع الفصول الدراسية، وفصول الموهوبين، وقاعات الأنشطة والمعامل، وقاعات التدريب، والساحات الخارجية والملاعب العشبية.وتفقّد الدكتور آل الشيخ خلال زيارته عدداً من المنشآت الدراسية والتعليمية بالمدينة المنورة، ومشاريع الطفولة المبكرة التي تضم عدداً من الإنشاءات، منها 15 مشروعًا تم العمل عليها خلال المرحلة الأولى، و3 في المرحلة الثانية، بطاقة استيعابية 2975 طفلاً، واطلع على استكمال 60 مركزاً للطفولة المبكرة الملحقة بالمدارس بطاقة استيعابية 8 آلاف طالب مسند تدريسهم للمعلمات.كما دشّن المرحلة الأولى لمشروع أنسنة الهوية البصرية لمدارس المدينة المنورة وفق مبادرة هيئة تطوير المدينة، وما أقره مجلس المنطقه برئاسة أمير المنطقة لـ 25 مدرسة وإسناد المرحلة الثانية لـ 83 مدرسة، واعتماد 24 ملعباً عشبياً.وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، أن الوزارة أنهت إجراءات المشاريع التعليمية المتعثرة بالمنطقة، وذلك بإسناد 41 مشروعاً لشركة تطوير لاستكمال هذه المباني، إضافة إلى تسليم 21 مشروعاً للمقاولين، والبقية في عمليات الطرح وتُستلم قريباً؛ مشيراً إلى افتتاح 60 مركزاً للطفولة المبكرة، وترسية عدد من مشاريع الطفولة المبكرة وعدد من المباني الملحقة بالمدارس لرياض الأطفال والطفولة المبكرة.