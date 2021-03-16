أغلقت أمانة محافظة جدة وبلدياتها 90 منشأة تجارية مخالفة في 4358 جولة. وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 138 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، مؤكدة مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا. كما نفذت أمانة العاصمة المقدسة في الأسبوع الحالي 609 جولات رقابية على المنشآت الغذائية في منطقة الشرائع؛ للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية. وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن ضبط منشأتين مخالفتين غير ملتزمتين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولم تطبق البروتوكولات المعتمدة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمتمثلة في الالتزام بوضع الملصقات التحذيرية للتباعد بين المتسوقين، وقياس درجات الحرارة للعاملين والمستفيدين، مشيرةً إلى مصادرة 30 كغم من الأسماك غير الصالحة للاستخدام الآدمي تظهر عليها علامات التلف والفساد أتلفت بالكامل، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.