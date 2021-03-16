كشفت مديرية الشؤون الصحية في محافظة الطائف الانتهاء من تحديد مواقع مراكز لقاحات كورونا في المحافظات والمراكز الطرفية التابعة لها لتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين.وأعلنت بدء التطعيم بلقاح فايروس كورونا ضمن المرحلة الثالثة للمسجلين عبر تطبيق صحتي، في مراكز مران بأم الدوم، والمحاني، وآل مشعان بعشيرة، والسيل الكبير، إضافة إلى مركز السر، ليصل عدد المراكز العاملة إلى 15 مركزاً.وأوضحت أن المرحلة الرابعة سيتم تدشينها قريباً في 5 مراكز أخرى بينها مستشفى السحن بني سعد، وذلك لخدمة أهالي القرى في بني سعد.