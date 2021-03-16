استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد بالخير القرني، المُعين حديثاً، ونوه بجهود رجال القوة في حماية وأمن المنشآت. كما استقبل الأمير خالد الفيصل، مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة الدكتور مصطفى بلجون بمناسبة تعيينه. ونوه أمير مكة المكرمة، بالمهام الإنسانية التي يقوم بها منسوبو الهلال الأحمر في خدمة المجتمع.ومن جانب آخر، استقبل الأمير خالد الفيصل، ذوي محافظ تربة عبدالعزيز المفرجي (رحمه الله) وقدّم ذوو المفرجي شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته في الفقيد التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، مؤكدين أن ذلك غير مستغرب على ولاة الأمر.