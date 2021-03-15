تعقد الجلسة العلمية والطبية الشهرية التي ينظمها منتدى طب الأسرة بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع غداً (الثلاثاء) «افتراضياً» على منصة ملتقى الخبرات للمعارض والمؤتمرات لمدة ساعة ونصف من الساعة التاسعة والنصف إلى الحادية عشر مساء بعنوان «المستجدات في علاج آلام الجهاز العضلي والهيكلي» بمشاركة نخبة متميزة من الأطباء والمتحدثين في هذه الجلسة الطبية التي ينظمها ملتقى الخبرات.

من جانبه دعا رئيس المنتدى الدكتور أشرف أمير أطباء الأسرة والرعاية الصحية الأولية والباحثين والمهتمين فى مجال آلام الجهاز العضلى الهيكلى للتسجيل والمشاركة في هذه الجلسة العلمية التي ستقدم أحدث المستجدات العلمية والطبية في علاج أمراض وآلام الجهاز العضلي والهيكلي وستتطرق إلى الجوانب العملية والتحديات الواقعية التى يواجهها طبيب الأسرة وأطباء الرعاية الأولية عند تعاملهم مع هذه النوعية من الحالات.

وأشار الدكتور أمير إلى أن الجلسة ستتكون من 4 محاضرات علمية يقدمها كل من الدكتور بدر بن حمد استشاري طب الأسرة والدكتور سامي بحلس استشاري الروماتيزم والدكتور تامر حربي، بالإضافة إلى المحاضرة التي سيقدمها الدكتور أمير والتي ستلقي الضوء على دور طبيب الأسرة المميز و إبراز كفاءته بكل اقتدار فى مواجهة التحدي الذى يعترضه فى تقديم الخدمات الشمولية الوقائية والعلاجية والتأهيلية ومراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية التي يعانى منها المصاب بآلام الجهاز العضلي الهيكلي.