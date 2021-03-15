أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد، البرامج المتاحة للقبول للعام الجامعي القادم 1443هـ، للمرحلة الثانية في عدد من التخصصات المدفوعة الرسوم، للدرجات الثلاث (الدبلوم العالي - الماجستير - الدكتوراه)، إضافة إلى برنامجين غير مدفوعي الرسوم، أحدهما في كلية الطب تخصص الأحياء الدقيقة والطفيليات الإكلينيكية، والثاني في كلية العلوم تخصص الرياضيات بنظام المقررات الدراسية والمشروع البحثي.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع، أن البوابة الإلكترونية للقبول ستكون متاحة لاستقبال الطلبات، اعتباراً من صباح (الأحد) القادم 8 شعبان، وحتى مساء (السبت) 21 من الشهر نفسه.

وأبان آل فائع أنه يمكن الاطلاع على جميع التفاصيل من خلال الرابط: https://www.kku.edu.sa/ar/node/100852 مضيفاً أن التقديم على البرامج المدفوعة الرسوم، مُتاح للسعوديين، وللمقيمين دون شرط الحصول على منحة رسمية أو موافقات جهات العمل.