طرحت أمانة منطقة عسير فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة فندق 4 نجوم في الواجهة البحرية بالحريضة، لاستقطاب الراغبين في مجال الاستثمار بالخدمات الفندقية والسياحية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الفرصة الاستثمارية تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة فندق من فئة 4 نجوم، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الفندقية والسياحية المصاحبة على مساحة إجمالية 4900 متر مربع، لمدة عقد تصل الى 35 عاماً في الحريضة، الواقعة بمحاذاة البحر على طريق جدة/جازان الدولي وتبعد عن مدينة أبها بمسافة 120 كم، حيث تعتبر الواجهة السياحية الشتوية الأولى لأهالي وزوار منطقة عسير.

وأضاف: طرح مثل هذه الفرصة الاستثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين يأتي ضمن سعي الأمانة لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في عسير، والمساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة للسكان، وتقديم خيارات متعددة للزوار، حيث تُعد أمانة منطقة عسير من أكبر الأمانات في المملكة من خلال طرحها للفرص الاستثمارية، منوها إلى أن الأمانة تهدف إلى الإسهام في المشاركة بالتنمية المستدامة بمنطقة عسير وجعلها منطقة جذب سياحي.

ودعت الأمانة الراغبين بالاستثمار والمنافسة على الفرصة بالاطلاع على التفاصيل والمشاركة بالمزايدات العامة، من خلال بوابة الاستثمار البلدي «فرص»، والشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات.