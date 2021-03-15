أعلنت وزارة الصحة اليوم (الإثنين)، تسجيل 345 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 223 حالة تعافي و 6 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 382752 حالة، من بينها 3253 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 567 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 372926 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6573 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.