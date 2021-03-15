وقع المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مسار) التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب عقداً مع المعهد التقني للألبان والأغذية بالخرج لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي.

ويهدف توقيع العقد إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية وتحقيق رؤية المملكة، من خلال تحفيز منشآت التدريب نحو تبنّي سياسات ونظم تعزز كفاءة رأس المال البشري، لتحقيق القدرة التنافسية والجودة والمرونة، علاوة على ضرورة مواءمة مخرجات التدريب مع متطلبات سوق العمل وبأهداف واضحة وقابلة للقياس، تضمن تحقيق الفاعلية والاستدامة، ما يرفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد والتنمية الوطنية.

وتمنح الهيئة الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي استوفت شروط الاعتماد المؤسسي، ومعاييره المعتمدة لفترة زمنية محددة، ويتم ذلك عبر عدد من الخطوات تتمثل في تقدم المنشأة بطلب الاعتماد، ومن ثم تقوم الهيئة بالتحقق من تأهل المنشأة التدريبية، وتحديد موعد الزيارة وتقديم تقرير المراجعة وقرار الاعتماد.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس، واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتحقيق ذلك في قطاع التدريب من خلال المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مسار)، الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة التدريب وتطويره المستمر باعتماده مؤسسياً وبرامجياً وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يخدم متطلبات الاقتصاد الوطني.