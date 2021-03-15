نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد عبدالكريم الخريجي، في الوزارة بالرياض، أمس (الأحد)، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.وتسلم نائب وزير الخارجية خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى المملكة، تمهيدا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين. ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.