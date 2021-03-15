بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل أحمد الجبير، في الرياض أمس (الأحد) مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وإيضاح وجهة نظر المملكة حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، والمدير العام للإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.