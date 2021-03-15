أعلن قطار الحرمين السريع إتاحة الحجز وإصدار التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني للقطار اعتباراً من اليوم تمهيدًا لإعادة التشغيل يوم الأربعاء 31 مارس، وتشمل السفر من وإلى محطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.وأوضح نائب الرئيس لقطار الحرمين السريع والمشاعر المقدسة المهندس ريان الحربي: «إن استئناف رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة سيكون يوم الأربعاء الموافق 31 مارس الجاري، وذلك بعد التأكد من جاهزية القطار للتشغيل والتحقق من أدق المعايير المتعلقة بالسلامة لضمان التشغيل الآمن استعداداً لاستقبال المعتمرين والزوار، مع الاستعداد المتكامل لموسم حج العام الحالي، حيث روعي خلال فترة إيقاف الرحلات المحافظة على كفاءة العاملين في المحطات والقطارات، عبر مواصلة تنفيذ رحلات تجريبية على مسار السكك الحديدية، للتأكد من جاهزيتهم لمباشرة العمل عند استئناف التشغيل، مؤكداً عودة عمل القطار بكفاءة عالية وبطاقة استيعابية كبيرة عبر ربط 4 محطات بسرعة تصل إلى 300كلم /‏ الساعة، مشيراً إلى أن المحطات وعربات القطار ستخضع لجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سلامة الركاب وللحد من فرص انتشار فايروس كورونا المستجد Covid-19 حسب البروتوكولات المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص، عاداً الجانب الوقائي من أولويات استئناف التشغيل».