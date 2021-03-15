نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها في اليومين الماضيين، 7599 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 172 منشأة تجارية مخالفة للتعليمات والتدابير الوقائية، ضمن حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت الجولات الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 206 مخالفات.وفي العاصمة المقدسة قادت الأمانة 70 جولة رقابية على المنشآت التجارية، وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله خميس الزايدي أن الفرق الرقابية حررت 10 مخالفات لمنشآت تجارية لعدم تمثلها في التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا.في غضون ذلك نظمت إدارات صحة البيئة والطوارئ بأمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي، نحو 5108 جولات ميدانية، شملت المنشآت التجارية كالمطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية وصوالين الحلاقة وما في حكمها، وذلك ضمن جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأسفرت تلك الجوالات عن إغلاق 41 منشأة تجارية، وتحرير 121 مخالفة.وفي عسير نظمت الأمانة الأسبوع الماضي 1142 جولة رقابية على الحدائق والمتنزهات والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا. ورصدت الأمانة خلال الجولات الرقابية 307 مخالفات متنوعة وإغلاق 74 منشأة تجارية.