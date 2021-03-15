أعاق تأخير وصول الكيبل الكهربائي البديل لمستشفى الأطفال في محافظة الطائف حتى صباح أمس (الأحد)، عودة الكهرباء العامة للمستشفى واستمرار العمل على المولدات المستأجرة لهذا الخصوص لليوم الثالث عشر على التوالي.في الوقت الذي كشف مصدر مسؤول في صحة الطائف لـ«عكاظ» اعتماد شراء الكيبل الكهربائي البديل لمستشفى الأطفال في محافظة الطائف من الرياض حيث سيصل الكيبل اليوم (الإثنين)، وسيتم العمل على إيصال الكيبل البديل للمستشفى والتشغيل في غضون اليومين القادمين، بعد أن انتهت الشركة المنفذة من الحفر للكيبل. من جهته، أشار المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أن المستشفى لم يتأثر بالانقطاع الجزئي الذي حدث لقسم الطوارئ والعيادات الخارجية، وأن عدد من راجع قسم الطوارئ خلال الفترة السابقة بلغ 2707 مراجعين، بينما بلغ عدد من راجع العيادات الخارجية 736 مراجعا.