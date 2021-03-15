في عام 2014، أرست أمانة الأحساء مشروع مغامراتي كهدية لشباب الأحساء وزوارها، حمل مسمى «متنزه الملك عبدالله للمغامرات في جبل الشعبة بالأحساء»، ثم تغير اسمه إلى «منتزه جبل الشعبة»، ودخل المشروع عامه السابع، ولم يسلم ولم يفتح أبوابه أمام الشباب المغامرين، ولا العائلات التي تود الاستراحة تحت سفوحه الخضراء، وكل مرحلة من مراحله الخمس تسير ببطء.ويتطلع الأهالي إلى ركوب التلفريك المعلق بين تلال المشروع، حيث يعد الوحيد في المنطقة الشرقية إن تم المشروع، كما يتطلعون لمشاهدة البلدات المحيطة به على ارتفاع 80 متراً، بحسب ما أكدته أمانة الأحساء بشأن أعلى نقطة في المشروع.