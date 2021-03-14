نفذت بلدية محافظة أضم حملة على المحلات التجارية بقيادة رئيس البلدية المهندس عمر بن أحمد الزهراني، ومدير إدارة الخدمات مرضي حماد الزهراني، ورئيس قسم صحة البيئة رويجح راجح المالكي، والمراقبين الصحيين، إذ تم رصد عدد ٢٢ مخالفة تمثلت في عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا وتخزين لحوم داخل سكن عمالة بأحد المطاعم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتمت خلال الجولة مصادرة لحوم تظهر عليها علامات الفساد بإحدى الملاحم، كما تمت مصادرة خضراوات ودجاج مخزنين بطريقة غير صحيحة وإغلاق المطعم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. ويأتي ذلك بعد أن نفذت البلدية الأسبوع الماضي ١٢٤ جولة تم خلالها ضبط عدة مخالفات وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية من عدم لبس الكمامة وعدم وجود أجهزة قياس الحرارة والمعقمات.

ووجه رئيس البلدية بعدم التهاون وتطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، كما دعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم ٩٤٠. ووجه بتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، إضافة إلى توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة وتطبيق توكلنا.