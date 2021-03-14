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كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل لـ«عكاظ» صرف أكثر من 533 ألف ريال مكافآت تشجيعية لـ 529 مُبلغا تم التأكد من صحة بلاغاتهم التي قدموها إلى الهيئة العام الماضي.

وتحث الهيئة العامة للزكاة والدخل الجميع على المسارعة بالتبليغ عن المخالفات الضريبية، وذلك بمنح مكافأة للشخص صاحب البلاغ بنسبة 2.5% من قيمة المبالغ، والغرامات المحصلة، مشيرة إلى أنه عند التبليغ عن مخالفة ضريبية تمنح مكافأة مالية تقدّر بـ1000 ريال كحد أدنى ومليون ريال كحد أقصى للمُبلغ، وتمنح المكافأة للمبلغين بعد ثبوت المخالفة على المنشأة وتحصيل المبلغ منها.

ودعت الزكاة والدخل إلى الإبلاغ عن المخالفات الضريبية عبر قنواتها الرسمية، وذلك عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة «VAT» أو من خلال الموقع الإلكتروني GAZT.GOV.SA، مبينة أنها تضمن السرية التامة لمعلومات المُبلغ.