



كشف وزارة الداخلية أن عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا «كوفيد-19» بلغت 34763 مخالفة، خلال الفترة من 22 / 7 / 1442هـ حتى 29 / 7 / 1442هـ.

وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 13071 تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(7233)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4948)، ومنطقة القصيم بـ(2261)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1648)، ومنطقة الجوف بـ(1215)، ومنطقة تبوك بـ(966)، ومنطقة الباحة بـ(812)، ومنطقة حائل بـ(808)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(803)، ومنطقة عسير بـ(625)، ومنطقة جازان بـ(228)، وأخيرًا منطقة نجران بـ(145).