وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، جميع المقاولين والمنشآت الهندسية المشرفة على المشاريع الإنشائية بنصب لوحات مضيئة تشير إلى وجود عمّال وأعمال إنشائية نظراً للظروف الجوية وانعدام الرؤية، حرصاً على سلامة الجميع.

وأهابت الوزارة بجميع المقاولين وضع علامات فسفورية وأضواء تحذير في موقع البناء والحفريات حفاظاً على سلامة السكان، وذلك من خلال رسائل نصية وجهتها لجميع المقاولين المسجلين لديها، محذرة من خلالها عن الخطورة المحتملة بسبب وضع الأحوال الجوية وموجة الغبار التي ضربت معظم مناطق المملكة وأدت لضعف الرؤية الأفقية.

ودعت المقاولين إلى التعامل مع حالة تدني مدى الرؤية في بعض المناطق بسبب الغبار الكثيف بالالتزام بتعليمات الوزارة بهذا الخصوص، حاثة مستخدمي الطريق داخل النطاق العمراني على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.