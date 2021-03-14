أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد)، تسجيل 348 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 247 حالة تعافي و 4 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 382407 حالة، من بينها 3137 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 555 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 372703 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6567حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.