أطلق المعهد الثانوي الصناعي بجدة، منظومة مبادراته التقنية والمهنية التي تستهدف تنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم والاستفادة من طاقاتهم في شتى المجالات لتحقيق اقتصاد مستدام وفق رؤية 2030.وأوضح مدير المعهد الدكتور المهندس ياسر بن شمس الحق مياجي، أن المبادرات شملت مبادرة «100 منتج» التي تبرز منتجات متدربي المعهد الصناعي الثانوي بجدة بجميع الأقسام التدريبية، ومبادرة «نظام شواهد الإلكتروني» الذي يعنى بتنظيم إدارة الموارد البشرية بالمعهد والتوزيع العادل للمهام الإدارية، مشيراً إلى أن هذا النظام يستند إلى لوائح وأنظمة تقييم الأداء الوظيفي والأدلة والإجراءات المنظمة لها، في حين تلامس مبادرة التحول الرقمي سياسات جودة التدريب وجودة الأعمال الإدارية للتحول نحو الرقمنة في جميع الخدمات والمنتجات التدريبية التي يقدمها المعهد لمتدربيه ولشركائه بالقطاع العام والخاص.