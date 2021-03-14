قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا وإمارة أندورا عزام بن عبدالكريم القين، أمس (السبت)، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى إمارة أندورا، للأمير المناصف لإمارة أندورا الأسقف خوان إنريك فايفس سيسيليا، في مقر القصر الأسقفي بمدينة سيو دي أورخيل.ونقل السفير القين إلى الأمير المناصف تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياتهما لفخامته ولشعب أندورا المزيد من التقدم والازدهار.