عقدت اللجنة الصحية بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة زينب مثنى أبوطالب اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- مع الممثل الاقتصادي لتايبيه بالرياض تينج شينج بينج. وجرى خلال الاجتماع استعراض طرق الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، واطلعت اللجنة على تجربة جمهورية الصين، والخطوات التي اتخذتها للحد من انتشار الفايروس ومواجهته.ونوه الممثل الاقتصادي لتايبيه في الرياض تينج شينج بينج بدور المملكة الرائد في التعامل مع الجائحة بمختلف المجالات، وبشتى الوسائل وخاصة في مجالات تفعيل التقنية الرقمية والصحة الإلكترونية.وقدم أعضاء المجلس لأعضاء اللجنة خلال الاجتماع نبذةً عن آلية عمل المجلس ودوره ممثلاً بلجانه المتخصصة في التعامل مع هذه الجائحة من خلال أدواره التشريعية والرقابية عبر تقديم التوصيات ودراسة تقارير الأداء للجهات ذات العلاقة.يشار إلى أن اللجنة الصحية هي إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الصحية، التي تُحال إليها من المجلس لدراستها وإبداء رأيها حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها ووضع التوصيات قبل رفعها إلى المجلس لمناقشتها في إحدى جلسات المجلس.