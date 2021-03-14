تواصل المملكة العربية السعودية سعيها الدؤوب للتطور في كافة المجالات فها هي مقاتلاتها من طراز (ف -15 سي) مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة تحط رحالها في قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية للمشاركة في تمرين (عين الصقر ١) المزمع تنفيذه خلال الشهر الحالي، بمشاركة القوات الجوية اليونانية في سماء البحر الأبيض المتوسط، بهدف صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.سعي المملكة لتطوير قواتها وتبادل الخبرات مع الأصدقاء حق أصيل لها، حتى ولو أثار ردود فعل البعض ممن اعتادوا التدخل في شؤون الغير.القوات الملكية الجوية السعودية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك من خلال تطورها المستمر وكبحها جماح صواريخ الحوثي الإرهابية، أنها على قدر عالٍ من الاحترافية والجاهزية، وأن القادم أكبر وأفضل بتعاونها مع الأصدقاء وصقل مهارات أطقمها، لتكون «عين الصقر ١» مثالاً حياً على ذلك.