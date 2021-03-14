أكدت وزارة الصحة، رصد ارتفاع في عدد الحالات النشطة والحرجة للإصابة بفايروس كورونا، موصية بأخذ اللقاح حمايةً من الإصابة بالفايروس ومضاعفاته، كونها وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية.وأعلنت تسجيل (351) حالة إصابة مؤكدة وتعافي (239) حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3040) منها (553) حالة حرجة، وبلغ عدد الإصابات في المملكة (382059) حالة وعدد حالات التعافي (372456) حالة.كما تسجيل وفاة (7) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6563) حالة وتم إجراء (44953) فحصا مخبريا جديدا.