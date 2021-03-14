لا يعرف سكان مركز الأبواء بمحافظة رابغ متى أطلقت البلدية مشروع الحديقة حتى تعيد صيانتها! الأهالي سمعوا عن صيانة الحديقة عبر الحساب الرسمي لبلدية رابغ عن رصد أمانة جدة مبلغ مليون و360 ألف ريال يمثل عقد صيانة لحديقة صغيرة المساحة تقع بمحاذاة مكتب الخدمات البلدية بالأبواء. وطبقا لمواطنين تحدثوا لـ«عكاظ» فإن المبلغ المرصود للصيانة لا يتناسب مع حديقة لم يكتمل انشاؤها بعد إذ بدأ العمل قبل سبع سنوات وتوقَّف ما يتناقض مع مبدأ تحسين المشهد البصري الذي تسعى لتحقيقه جميع الأمانات والبلديات، إذ لا تزال الحديقة بلا سياج يحميها وبلا دورات مياه عامة وبلا أرصفة ودون مسطَّحات خضراء وممشى. عدا أرجوحتين متهالكتين تتربصان بالأطفال ونخلات لا تسرُّ الناظرين على الرغم من مطالبة الأهالي بإكمال مشروع الحديقة منذ سنوات. وتمنى الأهالي أن تكون الحديقة متنفَّساً للأهالي وأطفالهم بدلا من خطر يتربص بهم. وتساءل السكان: كيف تتم صيانة الحديقة قبل ان يكتمل تنفيذها؟ وطالبوا الجهات المعنية بالوقوف على الموقع.