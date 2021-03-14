رصدت عدسة «عكاظ» في حي النزهة (غربي محافظة حفر الباطن) قيام عمالة مخالفة بتجريف التربة ورمي مخلفات بناء، في مخالفة واضحة لأنظمة البيئة التي تحظر نقل التربة أو جرفها دون تصريح.وأبدى أهالي الحي انزعاجهم من وجود مؤسسات وعمالة مخالفة تعمل على نهل الرمال ورمي مخلفات البناء بالقرب من الأحياء السكنية، وطالبوا الجهات المختصة بضرورة الوقوف على الموقع ومحاسبة من تسبب بتجريف التربة ورمي المخلفات التي أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على البيئة.وقال سعود الشمري إن هذه المؤسسات والعمالة المخالفة أحدثت حفريات ومستنقعات كبيرة تشكل ضرراً ومهدداً للسلامة في مواسم الهطول.