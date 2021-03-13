أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت)، تسجيل 351 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 239 حالة تعافي و 7 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 382059 حالة، من بينها 3040 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 553 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 372456 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6563 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.