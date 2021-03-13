أضافت لائحة مرافق الإيواء السياحي، التي أقرها وزير السياحة أحمد الخطيب، أخيراً، تصنيفاً جديداً للفنادق في فئة 6 نجوم.واستثنت اللائحة المرخصين الحاليين من تطبيق المعايير التي تتطلب أعمالاً إنشائية. وفسرت اللائحة متطلبات إنشاء الفنادق التراثية والمنتجعات وفنادق الاستشفاء وفنادق البوتيك والفلل الفندقية والشقق المخدومة والمخيمات والكبائن والنزل والشاليهات. واعتمدت اللائحة إنشاء منصة إلكترونية لمراقبة أداء مرافق الإيواء السياحي والحركة السياحية بالمملكة وجمع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بها.وأوضحت اللائحة أن الوزارة تمنح الراغبين في الحصول على رخصة تشغيل مرافق الإيواء السياحي، خلال 10 أيام عمل، في حال استيفاء كامل الشروط والمتطلبات. وبينت اللائحة أنه من الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة، الحصول على سجل تجاري ورخصة من البلدية وتصريح من الدفاع المدني والربط بنظام «شموس» وغيرها.وحظرت اللائحة على أي شخص ممارسة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي ما لم يكن مرخصاً له.