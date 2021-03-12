حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من استخدام وسائل محظورة في الصيد، مشيرة إلى أن العقوبة تصل إلى 100 ألف ريال.
وفي تصنيف للمخالفات والعقوبات، حددت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية غرامات المخالفات المتعلقة بالوسائل الخاصة بالصيد.
- 80,000 ريال عقوبة استخدام الأسلحة النارية.
- 100,000 ريال استخدام بنادق الرش (الشوزن) والشباك والشباك الساقطة والمصايد والأشراك.
- 10,000 ريال لاستخدام المواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة.
- 80,000 ريال عقوبة استخدام المواد الكيميائية والعقاقير المخدرة والسموم.
- 80,000 ريال لاستخدام الغاز والدخان والآلات الكهربائية.
- 100,000 ريال عقوبة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة.
- 50,000 ريال عقوبة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية.