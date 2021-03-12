حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من استخدام وسائل محظورة في الصيد، مشيرة إلى أن العقوبة تصل إلى 100 ألف ريال.

وفي تصنيف للمخالفات والعقوبات، حددت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية غرامات المخالفات المتعلقة بالوسائل الخاصة بالصيد.