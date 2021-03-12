30 عاماً من الخبرة في الإدارة التنفيذية في القطاع الخاص فمن منصب الرئيس التنفيذي لعدد من الشركات بين 1993 و2005، بالإضافة إلى شغله العديد من المناصب القيادية في «شركة سابك» بين 1987 و1993. كان عضواً في مجالس إدارات لعدد من الشركات القيادية في السوق السعودية خاصة الصناعية واللوجستية.



هو الوزير الجديد عبدالعزيز عبدالله الدعيلج الذي عين اليوم بأمر ملكي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني حاصل على بكالوريوس في الإدارة الصناعية عام 1986 من «جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» وقد تقلد مناصب قيادية وتنفيذية في عدة قطاعات، وعمل منذ تخرجه في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1986م في العديد من الشركات الكبرى، إلى أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة وهي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وقد انضم للشركة عام 2017م، ليسخر خبراته في الإدارة التنفيذية التي تمتد لأكثر من 30 عاما والتي أهلته لشغل مناصب إدارية مهمة في عدد من الشركات الرائدة لمواصلة تعزيز وتطوير قدرات الشركة لتصبح من الشركات الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال تصميم وتصنيع وتطوير الإلكترونيات وأنظمة الاتصالات وتوفير الحلول التقنية ولتساهم الشركة بدور فعال في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.



وقد لعبت خبرة الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج وتفكيره الاستراتيجي في مواصلة النجاحات والتي أهلته لشغل مناصب قيادية في العديد من الشركات المحلية والعالمية في جميع أنحاء العالم العربي، بما في ذلك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للطباعة والتغليف بين عامي 2014 و2017 ورئيس مجموعة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة بين عامي 2011 و2013 والرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتطوير العقاري في الفترة 2007 إلى 2010، والرئيس التنفيذي لشركة عدوان للصناعات الكيماوية بين عامي 1993 و2005، كما شغل العديد من المناصب القيادية في شركة سابك بين عامي 1987 و1993.



وأكمل العديد من الدورات التدريبية المتنوعة في مجال المال والأعمال في جامعة ستانفورد، وكلية إنسياد، وشركة جنرال إلكتريك، وله مشاركات فاعلة في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية المختلفة.