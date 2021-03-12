شهدت المنطقة الشرقية منذ صباح اليوم (الجمعة) عواصف ترابية أدت إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، مع نشاط ارتفاع الرياح السطحية، حيث وصلت سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 60 كم/ساعة، وشملت مدينة الدمام ومحافظات الخبر والقطيف والجبيل ورأس تنورة والأحساء وقرية العليا وحفر الباطن والخفجي وبقيق والعديد.



هذا ودعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة في يومي الجمعة والسبت، تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية.



وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.