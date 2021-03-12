أعلن قطار الحرمين السريع عن موعد حجز وإصدار التذاكر للراغبين بالسفر اعتباراً من يوم الإثنين القادم الموافق 15 مارس 2021 وذلك عبر الموقع الإلكتروني، تمهيداً لإعادة التشغيل يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021.



وستشمل الحجوزات السفر من وإلى محطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.