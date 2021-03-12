قامت أمانة عسير ممثلةً بالفرق الرقابية واللجان المختصة، أمس بجولات رقابية على الحدائق والمتنزهات والمجمعات وأسواق النفع العام، إضافة إلى مطاعم ومقاه، للتأكد من متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا، إلى جانب القيام بالأعمال التوعوية والتثقيفية بضرورة تطبيق التباعد والحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية.



وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، إن هذه الجولات تأتي ضمن جهود الأمانة وبلدياتها الرقابية ميدانيًا بهدف متابعة الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات ومنها، الحدائق والمجمعات التجارية والأسواق والمقاهي التي تشهد زحامًا من المرتادين مع بداية إجازة الأسبوع، موضحًا أن عدد الجولات الرقابية التي نُفذت على مستوى الأمانة وبلدياتها 1142 جولة، نتج عنها ضبط ورصد 307 مخالفات متنوعة، وإغلاق 74 منشأة تجارية.



وأضاف الحميدي، أن الأعمال شملت القيام بجوانب التوعية والتثقيف لمرتادي الحدائق والمتنزهات والمجمعات التجارية وغيرها، بهدف التذكير ومراقبة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، مشيرًا إلى أن الأمانة تعمل وفق خطط ميدانية معينة على مستوى البلديات في متابعة هذه الأنشطة وعدم التساهل مع المخالفين لها، لافتًا في ذات السياق إلى أن الجولات الرقابية مستمرة يوميًا على فترات صباحية ومسائية بهدف متابعة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفايروس كورونا، مطالبًا الجميع بالحرص والمسؤولية، وتفعيل تطبيق «توكلنا»، في جميع التنقلات والالتزام بالتدابير الوقائية.