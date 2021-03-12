أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 6 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 33 يوماً 269 مسجداً تم فتح 253 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة الـ28 من شهر رجب لعام 1442، أن المساجد المغلقة هي 3 في منطقة الرياض تم رصد 3 حالات بها، و3 مساجد بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد 3 حالات بها.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد 4 منها بمنطقة الرياض ومسجدين بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ونوهت الوزارة في ختام بيانها اليومي بوعي المصلين ومنسوبي المساجد وحرصهم على تطبيق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية في بيوت الله، كما دعت الجميع في حال وجود أي ملاحظات أو تقصير أو تراخٍ في تطبيق الإجراءات الوقائية بالمساجد إلى الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.