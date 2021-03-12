شكر وزير الشؤون الإسلامية بدولة ماليزيا الشيخ الدكتور ذو الكفل محمد البكري عبر صفحته على موقع «فيسبوك» صحيفة «عكاظ»؛ نظير جهودها في التغطيات الإعلامية لأحداث العالم الإسلامي.

وأكد الوزير البكري قبل أيام في حديث لـ«عكاظ» أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين إلى الرياض، وأنها تحمل في طياتها دلالات كبيرة على عمق العلاقات، وأشار إلى مكانة المملكة المرموقة، وما تحظى به من حضور وتأثير مهم على المستوى الدولي، وجهودها في خدمة قضايا المسلمين، ودورها الريادي والفعال في ترسيخ الوسطية ونشر ثقافة السلام والاعتدال، كونها دولة قائمة على أسس وقيم التسامح والعدل وقبول الآخر.