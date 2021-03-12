كشفت ندوة فقهية وطبية أن شراء لقاحات كورونا من أموال الزكاة وتوزيعها على الفقراء جائز شرعاً، بل وتصبح واجباً إذا ألزم بذلك ولي الأمر. جاء ذلك ردا من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية خلال ندوة عقدها المجمع أخيرا للإجابة على الاستفسارات.كما أكد أصحاب الفضيلة الفقهاء والأطباء بعد المداولات أن استخدام اللقاحات المتاحة للتطعيم ضد كوفيد-19 جائز شرعا، ويصبح استخدامها واجباً إذا ألزم به ولي الأمر. وأهابت الندوة بالمسلمين في جميع أنحاء العالم ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية العامة في بلدانهم حفاظاً على مقصد حفظ النفس. واستند العلماء والخطباء والدعاة والأئمة والمرشدون المشاركون في الندوة على آرائهم باعتبار جائحة فايروس كورونا المستجد خطراً يهدد البشرية جمعاء، ما يتعين مكافحته بجميع الوسائل المادية والمعنوية المباحة، ويدخل ذلك في مصرف «وفي سبيل الله» أحد مصارف الزكاة الثمانية. فيما طالبوا بتوجبه الناس للاستجابة لحملات التطعيم، والتحذير من الشائعات والفتاوى المثيرة للبلبلة حول مشروعية استخدام اللقاحات المتاحة، ودعوا الدول القادرة إلى التعاون من أجل توفير اللقاحات للدول العاجزة عن شرائها وتمويل توزيعها.ترأس الندوة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام رئيس المجمع الشيخ الدكتور صالح بن حميد، فيما أدار النقاش والمداولات أمين عام المجمع الدكتور قطب مصطفى سانو، بمشاركة نخبة من أصحاب الفضيلة كبار العلماء والفقهاء والفقيهات، وأعضاء وخبراء المجتمع، وعدد من الأطباء المتخصصين.