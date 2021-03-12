رسمت مبادرة «كورنيش الألوان» منظراً مختلفاً لواجهة جدة البحرية، بعد أن ساهم عشرات المتطوعين والمتطوعات من الفنانين في إحياء طرق الكورنيش الرمادية بالألوان.وشهدت المبادرة على واجهة جدة البحرية، أخيراً، تفاعلاً كبيراً من السكان والزائرين، مساهمة في تعزيز فن الفراغ العام المفتوح والتشاركي؛ بهدف تطوير وتحسين المشهد البصري في المحافظة. وانطلقت المبادرة التي تنفذها جمعية عيون جدة الخيرية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة بمشاركة مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، لتحسين المشهد البصري في الميادين والمحاور الرئيسية بالمحافظة.وتمتد المبادرة على الجزيرة الوسطية للكورنيش الجنوبي بطول 4500 متر ويتم تنفيذها على 8 مراحل، وصولاً إلى إظهار رقي التصميم العمراني واستراتيجياته الملموسة، وتعزيز تكامل الفن والعمارة في المشهد الحضري بتعاون المعماريين والفنانين والمصممين الحضريين، ورفع مستوى الوعي الثقافي، مما يجعل الوصول إلى أعمال الفن المعاصر وإظهار مواهب الفنانين، ووضع علامات بصرية عالية الجودة.