لاحظت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، تداول موقع يسمى بـ«مركز التاريخ العربي للنشر»، اسم «الدارة» بهدف الترويج لبيع ما يسميه «مخطوطات تاريخية» بمبالغ مالية باهظة.

وقالت السفارة في بيان صحفي اليوم (الخميس): «حيث إن ملكية العلامة التجارية «الدارة» مسجلة باسم دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، ونظراً لأن استخدام هذه العلامة التجارية يعدٌ انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية من قِبَل الحساب المسجل في منصة الفيسبوك تحت المٌعَرَّف

www.facebook.com/profile.php?id=100022903762058 والعائد للدكتور/ محمد خليل، وإذ تؤكد السفارة على عدم وجود علاقة بأي شكل كان لدارة الملك عبد العزيز بهذا المركز أو أي من المطبوعات التي يروج لها، فإنها توضح بأنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية حيال انتهاك المركز المشار إليه لحقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف، والعلامة التجارية، وذلك طبقاً لقواعد وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية».