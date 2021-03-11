زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم (الخميس) فرع النيابة العامة بمدينة الدمام ودوائر النيابة العامة في محافظات الجبيل ورأس تنورة والخبر، ضمن جولته التفقدية لفروع ودوائر النيابة العامة في مناطق المملكة.



ورافقه خلال الزيارة وكيل النيابة العامة معالي الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة العامة.



والتقى النائب العام رؤساء الدوائر ومديري الأقسام، ورؤساء جهات الضبط وتفقد إجراءات العمل، حيث أكد على ضرورة التنسيق بين النيابة والجهات ذات الاختصاص لتسريع إنجاز القضايا، كما وقف على إجراءات سير العمل في مكاتب التحقيق وغرف التوقيف ومكاتب استقبال المراجعين.



وقال النائب العام في كلمة وجهها إلى منسوبي النيابة العامة بالمنطقة إن النيابة العامة بالتعاون مع القطاعات ذات الاختصاص تسعى لتحقيق العدالة الناجزة، عبر نصرة المظلوم والتأكد من تمتع كل مواطن ومقيم بالضمانات التي كفلها النظام؛ والعمل والتعاون بين الجهات سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية بلادنا 2030، لذا علينا جميعاً أن نكون في المستوى المأمول لمواكبة هذه النهضة المباركة والمشاركة الفاعلة في تنمية الوطن.



يجدر بالذكر أن هذه الجولة التفقدية تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله للوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة والالتقاء بالمراجعين عن قرب وتلمس احتياجاتهم والاستماع لملاحظاتهم.



وقد نفذ النائب العام خلال الأسابيع الماضية جولات تفقدية في (7) مناطق بالمملكة زار خلالها (54) دائرة نيابية في محافظات المملكة.