أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، مشيراً إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيسهم في التحكم بشكل أقوى لتحقيق الوصول للاتجاهات الإيجابية.

وحث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الخميس) الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي، مبيناً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، وأن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا وصل عددهم إلى 1706455 شخصاً في مراكز اللقاح بمناطق المملكة التي تبلغ نحو 500 مركز.

وأشار إلى أن المملكة حريصة جداً على اختيار أفضل اللقاحات مأمونية وفاعلية، مبيناً أن التوسعة في إعطاء اللقاح امتد إلى تطعيم المرضى في منازلهم.

وأعلن العبدالعالي تسجيل 390 ‏حالة جديدة لفايروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (381348) حالة، من بينها (2947) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (538) حالة حرجة، وبلغ عدد المتعافين (371850) حالة بإضافة (267) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6551) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة.

وأكد أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7900974 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ2082327 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ29142384 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (14175803) فحوصات مخبرية دقيقة.