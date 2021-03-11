أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، تسجيل 390 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 267 حالة تعافي و 6 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 381348 حالة، من بينها 2947 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 538 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 371850 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6551 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.