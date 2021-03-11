أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 32 يوماً 263 مسجداً تم فتح 244 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم (الخميس) أن المساجد المغلقة هي 4 في المنطقة الشرقية تم رصد 4 حالات بها، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة نجران، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة حائل بمعدل إصابة في كل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد، اثنان منها بمنطقة الرياض، واثنان بالمنطقة الشرقية، واثنان بمنطقة حائل، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.