استخرج فريق طبي خاتما فضيا من مريء طفل عمره 5 سنوات، وذلك بعدما ابتلع الطفل الخاتم أثناء لعبه به، ما أدى إلى حدوث جروح بالحلق والمريء مع قيء دموي نتيجة انسداد المريء بالخاتم.

وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان أن الحالة تم تحويلها إلى طوارئ مستشفى الملك فيصل، حيث تم تنويمه كحالة طارئة وتم تحويل المريض إلى قسم العمليات، وتم استخراج الخاتم بواسطة فريق من جراحي الصدر عن طريق منظار المريء الجراحي تحت مخدر عام، وظل المريض تحت الملاحظة إلى أن استقرت حالته وتم خروجه من المستشفى بصحة جيدة.