عقدت اللجنة التنفيذية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في وكالة تنمية المجتمع ومجلس المؤسسات الأهلية اجتماعها الدوري، رأسه وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، وناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في الجوانب المالية والإدارية والفنية، وسبل حل المشكلات وتذليل الصعوبات لخدمة المؤسسات الأهلية ومنسوبيها، وتعميق دور الوزارة في الدعم والمساندة في كافة الجوانب.

من جانبه عبر الأمين العام للمجلس حسن بن محمد بن شريم، عن سعادته بالدور الإيجابي والمرن التي تقدمه الوكالة، لتسيير أعمال المجلس وتنفيذ خططه ومشاريعه، وتسهيل الحصول على المكتسبات التي تحتاجها المؤسسات الأهلية ومنسوبيها، للمساهمة في دفع عجلة التنمية بوصفها أحد قطاعات الدولة الفاعلة.

وقد حضر الاجتماع الوكيل المساعد طارق بن علي الربع، وأيمن بن محمد الغامدي المشرف على حوكمة المؤسسات الأهلية والمجالس في الوزارة، كما حضر الاجتماع أحمد بن عبد العزيز الفايز نائب رئيس مجلس الإدارة لمجلس المؤسسات الأهلية، والدكتور محمد بن عبد الله المجيدل المشرف المالي للمجلس، والمدير التنفيذي للمجلس المهندس عبد الرحمن بن محمد الأحيدب.