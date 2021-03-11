أغلقت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها الأسبوع الماضي 396 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا.ورصد مراقبو الأمانة 1784 مخالفة في 6396 جولة رقابية، وتنوعت المخالفات بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة ومخالفات عدم تأمين المعقمات والمطهرات، علاوةً على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.وفي السياق، نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس (الأربعاء) 1392 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 32 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس وتطبيق توكلنا.وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات تلقى 19 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.